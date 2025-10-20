PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Schweich (ots)

Am 20.10.2025 kam es im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zu einer Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen in Queraufstellung geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der geparkte PKW, ein VW Golf, wurde im hinteren Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502 9157-0
Telefax 06502 9157-50
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

