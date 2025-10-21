PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdung auf der L 167

Achtelsbach (ots)

In der Nacht von Samstag, den 18.10.2025, auf Sonntag, den 19.10.2025, kam es zu einer Verkehrsgefährdung auf der L 167 zwischen den Ortslagen Achtelsbach und Eisen. Bislang unbekannte Täter zogen mehrere Leitpfosten aus der Verankerung und legten diese auf die Fahrbahn der L 167. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/991-0
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

