Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdung auf der L 167

Achtelsbach (ots)

In der Nacht von Samstag, den 18.10.2025, auf Sonntag, den 19.10.2025, kam es zu einer Verkehrsgefährdung auf der L 167 zwischen den Ortslagen Achtelsbach und Eisen. Bislang unbekannte Täter zogen mehrere Leitpfosten aus der Verankerung und legten diese auf die Fahrbahn der L 167. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

