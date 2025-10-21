PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Wellen

Wellen (Mosel) (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag, den 21.10.2025, gegen ca. 10:30 Uhr kam es in der Moselstraße in Wellen, genauer auf der dortigen Brücke, zu einer Verkehrsunfallflucht durch eine Sattelzugmaschine. Der LKW soll die Weinbergstraße in Richtung der Moselstraße befahren haben, im Kurvenbereich der dortigen Brücke touchierte er, mutmaßlich mit der rechten Fahrzeugseite das dortige Brückengeländer. Anschließend entfernte sich der LKW unerlaubt vom Unfallort. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Gespann um eine rote Zugmaschine, vermutlich Mercedes-Benz, mit einem roten Sattelauflieger ohne Firmenaufschrift handeln. Kennzeichen oder Informationen zum Verursacher liegen nicht vor. Zeugen, die Hinweise auf ein Kennzeichen oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saarburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:
Kleser, PK
06581 9155-0
06581 9155-50
pisaarburg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 08:59

    POL-PDTR: Verkehrsgefährdung auf der L 167

    Achtelsbach (ots) - In der Nacht von Samstag, den 18.10.2025, auf Sonntag, den 19.10.2025, kam es zu einer Verkehrsgefährdung auf der L 167 zwischen den Ortslagen Achtelsbach und Eisen. Bislang unbekannte Täter zogen mehrere Leitpfosten aus der Verankerung und legten diese auf die Fahrbahn der L 167. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 20:25

    POL-PDTR: Fahrerflucht

    Schillingen (ots) - Am Samstag den 18.10.2025, zwischen 19.00 und 23.00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Freizeitzentrum Schillingen (Spießbratenhalle) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei wurde ein grauer Personenkraftwagen der Marke Dacia, welcher vorwärts eingeparkt in Richtung Zubringerstraße der Spießbratenhalle parkte, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer, welche vermutlich gegenüber parkte, am hinteren linken Stoßstangenbereich beschädigt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren