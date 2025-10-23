PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen am Mehrgenerationenplatz

Schweich (ots)

In der Zeit vom 20.10.2025, 16:00 Uhr, bis zum 21.10.2025, 16:00 Uhr, kam es auf dem Mehrgenerationenplatz in Schweich/Kirchstraße zu einer Sachbeschädigung. Unter anderem wurde eine Sitzbank aus der Verankerung gerissen und an einem Fitnessgerät wurden die Schrauben gelöst. Letztgenanntes Lösen der Schrauben führte glücklicherweise zu keinem Unfall für Nutzer. Zeugen, die Hinweise zur Tat und zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Schweich unter der Tel. Nr.: 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502/9157-0
E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 16:02

    POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung

    Morbach, L160, Ortelsbruch (ots) - Am Montag, dem 20.10.2025, kam es gegen 21:35 Uhr auf der L 160 in Höhe des Ortelsbruchs in Fahrtrichtung Morbach zu einer Gefährdung und Nötigung im Straßenverkehr. Im Rahmen dessen führte ein schwarzer PKW im Bereich einer Rechtskurve, trotz herannahenden Gegenverkehrs, ein waghalsiges Überholmanöver durch. Die ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:17

    POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen von Mülltonnen

    Hermeskeil (ots) - Unbekannte, vermutlich Kinder oder Jugendliche, zündeten am 20.10.2025, gegen 01:20 h den Inhalt von bisher zwei Papiermülltonnen im Rosenweg in Hermeskeil an. Die Tonnen gerieten in Brand und sind nicht mehr einsetzbar. Zudem wurde auch ein Kunststoffmüllsack angezündet. Durch eine aufmerksame Anwohnerin wurden die Zündler bei ihrem Tun gestört. Im Schutz der Dunkelheit konnten sie unerkannt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren