Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen am Mehrgenerationenplatz

Schweich (ots)

In der Zeit vom 20.10.2025, 16:00 Uhr, bis zum 21.10.2025, 16:00 Uhr, kam es auf dem Mehrgenerationenplatz in Schweich/Kirchstraße zu einer Sachbeschädigung. Unter anderem wurde eine Sitzbank aus der Verankerung gerissen und an einem Fitnessgerät wurden die Schrauben gelöst. Letztgenanntes Lösen der Schrauben führte glücklicherweise zu keinem Unfall für Nutzer. Zeugen, die Hinweise zur Tat und zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Schweich unter der Tel. Nr.: 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

