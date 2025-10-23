PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Betrügerische Spendensammler in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Nachmittag des 23.10.2025, Donnerstag, baten Mitarbeiterinnen eines Einkaufsmarktes Am Dörrenbach in Hermeskeil die Polizei um Hilfe, aufgrund einer ausartenden Auseinandersetzung. Auslöser war die Feststellung einer Mitarbeiterin des Marktes, welche auf eine Kundin aufmerksam wurde, die durch einen vorgeblichen Spendensammler bedrängt wurde. Dieser gab vor Spenden für Menschen zu sammeln, die durch Taubheit und Stummheit eingeschränkt seien. Als der Tatverdächtige keinen Nachweis über seine Tätigkeit führen konnte, schritt die Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes ein und hielt die Kundin von der Geldübergabe ab. Daraufhin begann der Mann erbost die Mitarbeiterinnen des Marktes zu beleidigen und zu spucken. Noch vor dem Eintreffen der Polizei verließ der Mann unter großer Aufregung den Markt.

Die Polizeiinspektion Hermeskeil ermittelt nun aufgrund des versuchten Betrugs und Beleidigung gegen den unbekannten Täter. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen circa 180cm großen Mann mit südländischem Teint, dunklen Haaren und spitzem dunklen Bart. Zur Tatzeit trug er eine rote Chino-Hose und einen weißen Blazer.

Die Polizei warnt vor falschen Spendensammlerinnen und Spendensammlern, welche die gutmütige Spendenbereitschaft für die eigenen Zwecke missbrauchen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
06503 - 91510
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

