Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vom Klinikum Idar-Oberstein - Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, dem 27.10.25 zwischen 05:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde ein grauer Nissan auf der Fahrerseite hinten vermutlich beim Ein-/ Ausparken beschädigt. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um den Schotterparkplatz in der Göttschieder Straße in Idar-Oberstein. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610 zu melden.

