Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unterschlagung eines PKW durch unbekannten Mann - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am 22.10.2026 zwischen 12:00 und 14:00 Uhr kam es in Trier West auf der neuen Umgehungsstraße Über Brücken zwischen dem dortigen Supermarkt und einem Autohaus zur Unterschlagung eines PKW.

Eine 96jährige Dame hatte mit ihrem weißen PKW eine Panne. Daraufhin bot sich ein etwa 25-30jähriger schwarzhaariger Mann, der mit einem Porsche vor ihr hielt, an, den PKW abzuschleppen und zu reparieren. Die Frau ging in ihrer Not auf das Hilfsangebot ein und entrichtete die geforderte Abschleppgebühr an den Tatverdächtigen. Dieser fuhr die Dame anschließend nach Hause. Seitdem hört die Dame nichts mehr von dem Mann und der PKW bleibt seitdem verschwunden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung eines Kraftfahrzeugs aufgenommen.

Nach Aussagen der Geschädigten soll es bislang unbekannte Zeugen des Vorfalls geben.

Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter 0651 983 0

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

  • 29.10.2025 – 16:35

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

    Schweich (ots) - Am 29.10.2025 beschädigte ein unbekannter Täter im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr einen PKW, der auf dem Parkplatz des Einkaufscarré im Ermesgraben abgestellt war. Hierbei wurde dem Lack der linken Fahrzeugseite ein tiefer Kratzer hinzugefügt. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen roten Mazda, der zur Tatzeit ordnungsgemäß abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 16:23

    POL-PDTR: Auseinandersetzung in der Mathenstraße

    Schweich (ots) - Am Mittwoch, 29.10.2025 gegen 12:45 Uhr kam es bei einem Autohandel in der Mathenstraße in 54338 Schweich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt sechs beteiligten Personen. Hierbei wurden unter anderem eine Brechstange, Pfefferspray und ein Fahrradkettenschloss als Tatmittel eingesetzt. Vier der Beteiligten erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen und wurden in umliegende ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 05:38

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße in Richtung Bahnhof - zeugen gesucht

    Idar-Oberstein (ots) - Am Montag, den 27.10.2025, zwischen 05:40 Uhr und 17:00 Uhr wurde in der Mainzer Straße Höhe der Hausnummer 215 in Idar-Oberstein ein schwarzer Opel Astra am linken Außenspiegel vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Der Pkw stand abgestellt am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Bahnhof. Die Polizei sucht Zeugen, ...

    mehr
