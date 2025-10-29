Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Schweich (ots)

Am 29.10.2025 beschädigte ein unbekannter Täter im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr einen PKW, der auf dem Parkplatz des Einkaufscarré im Ermesgraben abgestellt war. Hierbei wurde dem Lack der linken Fahrzeugseite ein tiefer Kratzer hinzugefügt.

Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen roten Mazda, der zur Tatzeit ordnungsgemäß abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 06502 91570 bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell