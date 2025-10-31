PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein.

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 31.10.2025, zwischen 10:15 und 10:45 Uhr, wurde ein geparkter grauer Nissan durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. An dem Nissan entstand hierdurch ein Streifschaden entlang der Fahrerseite. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um den gemeinsamen Parkplatz des Takko/Jost in der Vollmersbachstraße 82 in Idar-Oberstein. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

