Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein.

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 31.10.2025, zwischen 10:15 und 10:45 Uhr, wurde ein geparkter grauer Nissan durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. An dem Nissan entstand hierdurch ein Streifschaden entlang der Fahrerseite. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um den gemeinsamen Parkplatz des Takko/Jost in der Vollmersbachstraße 82 in Idar-Oberstein. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell