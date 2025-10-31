PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW auf Firmenparkplatz zerkratzt

Birkenfeld (ots)

Am Donnerstag, 30.10.2025, zwischen 05:45 Uhr und 14:05 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen grauen Renault Captur auf dem Parkplatz im rückwärtigen Bereich der Firma Walter Werner in Birkenfeld. Der PKW wurde an der linken Fahrzeugseite im Bereich der Fahrertür vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise Bitte an die Polizei Birkenfeld unter der Tel-Nr.: 06782-9910.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

