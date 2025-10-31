POL-PDTR: PKW auf Firmenparkplatz zerkratzt

B 327, Morbach-Wederath (ots) - Am Donnerstag, dem 30.10.2025, kam es zwischen 09:45 Uhr und 10:10 Uhr auf der B327 zwischen der AS Wederath und der ARAL-Tankstelle Morbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Demnach befuhr ein Verkehrsteilnehmer, mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug, die B327 in Fahrtrichtung Morbach. In einer Linkskurve kam der Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn ab und geriet rechts in den Rabatt. ...

