Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Saarburg (ots)

Am Sonntag den 02. November 2025, kam es im Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr während der Gräbersegnung auf dem Friedhof am "Bottelter" in Saarburg zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Fahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bislang ein PKW beschädigt. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten hierbei die Fahrerseite eines grauen BMW mit einem spitzen Gegenstand.

Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen im Bereich des Friedhofs wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06581-9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

