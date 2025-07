Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffahrunfall mit 2 Verletzten

Höxter (ots)

Zwei Kradfahrer befuhren am Samstag, 26.07.25, gegen 13.30 Uhr in Höxter-Ottbergen die Derenbornstraße in Richtung Einmündung B 64. Als die 62-jährige Kradfahrerin an der Einmündung anhielt, stieß der nachfolgende 59-jährige Kradfahrer gegen sie. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Beide Kräder blieben fahrbereit. Der Auffahrende gab an, durch ein in den Helm geratenes Insekt abgelenkt gewesen zu sein. Die Löschgruppe Ottbergen beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro. /TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell