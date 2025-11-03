Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Sachbeschädigung - Farbschmiererei - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fußgängerin von PKW erfasst

Am Sonntag um kurz nach 18 Uhr lief eine 29-jährge Fußgängerin auf dem Gehweg der Gartenstraße und querte hierbei die Richard-Wagner-Straße. Als diese die Straße nahezu überquert hatte, fuhr ein weißer Audi von der Richard-Wagner-Straße heran und erfasst die Fußgängerin. Die 29-Jährige wurde hierbei verletzt. Der PKW-Lenker setzte seine Fahrt - wohl mit überhöhter Geschwindigkeit - fort und bog nach rechts in Richtung Hofherrnweiler ab. Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Am Freitag gegen 9.20 Uhr befuhr eine 43-jährige Lenkerin eines Saab die Wellandstraße in Fahrtrichtung Aalen. An einer dortigen Fahrbahnverengung aufgrund einer Baustelle kam ihr eine bislang unbekannte ältere Autofahrerin entgegen, welche mit ihrem Fahrzeug den Saab streifte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die Unfallverursacherin, die vermutlich mit einer Mercedes A-Klasse unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf die Verkehrsteilnehmerin nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Fahrradfahrer prallt gegen Verkehrszeichen

Am Freitag um 23:15 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Fahrrad die Wilhelmstraße. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts ab und prallte gegen ein dortiges Verkehrszeichen. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, welcher einen Wert von über 2,4 Promille ergab. Aus diesem Grund wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Aalen: Glasscheibe beschädigt

Vermutlich mit einem Stein wurde am Freitag um 20:50 Uhr im Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring vermutlich durch mehrere Jugendliche eine Glasscheibe einer Haustür eingeschlagen. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Unterschneidheim: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag, 13:45 Uhr, wurden zwei Pkws der Marke Ford, die auf einem Parkplatz in der Millenstraße abgestellt waren, beschädigt. Vermutlich trat ein unbekannter Vandale gegen die Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 10:20 Uhr und 10:45 Uhr einen VW Caddy, der auf einem Parkplatz eines Möbelhauses im Mühlweg abgestellt war. Anschießend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2.500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei - Zeugenaufruf

Bereits letzte Woche zwischen Montag und Dienstag besprühten Unbekannte mit schwarzer Farbe die Außenfassade eines Gebäudes in der Oberbettringer Straße mit der Zahl "52". Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Ellwangen: Unfall

Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Renault-Kastenwagen am Freitag gegen 15:20 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau bremste ein vor ihm fahrender 36-jähriger Renault-Lenker aufgrund von Staubildung ab. Dies bemerkte der 21-Jährige zu spät und fuhr in der Folge auf den Renault auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Unfall

Am Freitag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Skoda-Lenker die linke Fahrspur der A7 zwischen Aalen/Westhausen und Ellwangen. Da er einen zu geringen Abstand zu einem vor ihm fahrenden VW eines 30-Jährigen hielt, fuhr er auf diesen auf. Eine hinter ihm fahrende 32-jährige Fiat-Lenkerin fuhr, ebenfalls mangels ausreichenden Abstands, auf den Skoda auf. Der 28-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell