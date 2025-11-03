Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbrüche - Baumaschine gestohlen

Aalen (ots)

Weinstadt: Gegen Leitplanke geprallt

Eine 27-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Montagvormittag gegen 10:10 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart entlang und kam hierbei beim Fahrstreifenwechsel nach links von der Straße ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Anschließend kam sie rechts neben der Fahrbahn auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf 7500 Euro geschätzt. Der rechte Fahrstreifen war bis ca. 12:20 Uhr gesperrt.

Winnenden: Mit geparktem Auto kollidiert - Auto zur Seite gekippt

Eine 59 Jahre alte KIA-Fahrerin befuhr am Montag kurz vor 12:00 Uhr die Schwaikheimer Straße und kollidierte hierbei aus Unachtsamkeit mit einem geparkten Peugeot. Der KIA kippte infolge der Kollision auf die Seite und blieb auf dieser liegen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro, der KIA musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, die Frau wurde nicht verletzt. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Waiblingen-Neustadt: In Firma eingebrochen

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einer Firma in der Liststraße. In den Büroräumlichkeiten wurden weitere Türen aufgebrochen und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen, der verursachte Schaden ist mit rund 3000 Euro ungleich höher. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Einbruch

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwochmorgen und Montagvormittag Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Kleinheppacher Straße und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Rudersberg-Schlechtbach: Baumaschine gestohlen

Zwischen Freitag, 23:00 Uhr und Montag, 8:05 Uhr wurde in der Straße Zum Steg aus einem Rohbau eine Verputzmaschine vom Hersteller Ritmo im Wert von rund 7500 Euro gestohlen. Der Polizeiposten Rudersberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07183 929316 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Blumenstraße einen geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Weissach im Tal - Unterweissach: Einbruch in Firmenkomplex

In der Nacht auf Montag in der Zeit zwischen 23:45 Uhr und 6:36 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Firmen- / Bürokomplex in der Gartenstraße und brachen in mehrere Firmen ein. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag, mehrere Hörgeräte sowie ein MacBook gestohlen. Der verursachte Schaden dürfte sich im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich befinden. Der Polizeiposten Weissach im Tal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 35260 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell