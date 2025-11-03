Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Einbruch - Sachbeschädgiung

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

An der Sporthalle der Eichenrainschule in der Osterlängstraße wurden zwischen Freitag und Sonntag insgesamt drei Fensterscheiben eingeschlagen oder eingeworfen. Des Weiteren wurde die hölzerne Kellertüre im Rahmenbereich beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Proberaum

Zwischen Sonntagabend, 18:45 Uhr und Montagmorgen, 7:35 Uhr, wurde in einen Musikproberaum an der Scheuelbergschule in der Himmelreichstraße eingebrochen. Hierzu wurde eine Tür auf gewuchtet und anschließend die Räumlichkeiten betreten. Aus einem Getränkelagerraum wurde ein Getränkekiste entwendet. Diese konnte jedoch unversehrt auf dem Schulhof wieder aufgefunden werden. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 7966490 entgegen.

