PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Einbruch - Sachbeschädgiung

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

An der Sporthalle der Eichenrainschule in der Osterlängstraße wurden zwischen Freitag und Sonntag insgesamt drei Fensterscheiben eingeschlagen oder eingeworfen. Des Weiteren wurde die hölzerne Kellertüre im Rahmenbereich beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Proberaum

Zwischen Sonntagabend, 18:45 Uhr und Montagmorgen, 7:35 Uhr, wurde in einen Musikproberaum an der Scheuelbergschule in der Himmelreichstraße eingebrochen. Hierzu wurde eine Tür auf gewuchtet und anschließend die Räumlichkeiten betreten. Aus einem Getränkelagerraum wurde ein Getränkekiste entwendet. Diese konnte jedoch unversehrt auf dem Schulhof wieder aufgefunden werden. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 7966490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 15:09

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfall

    Aalen (ots) - Aalen/Dewangen: Diebstahl aus PKW Unbekannte entwendeten am Freitag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr im Lusthof aus einem dort geparkten PKW eine Geldbörse. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen. Neresheim/Elchingen: Gartenzaun beschädigt Beim Ausfahren aus einem Grundstück in den Ebnater Weg streifte am Freitag, gegen 18:30 Uhr, ein 37-jähriger Paketzusteller mit seinem ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:52

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbrüche - Baumaschine gestohlen

    Aalen (ots) - Weinstadt: Gegen Leitplanke geprallt Eine 27-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Montagvormittag gegen 10:10 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart entlang und kam hierbei beim Fahrstreifenwechsel nach links von der Straße ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Anschließend kam sie rechts neben der Fahrbahn auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Pkw war ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 12:21

    POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsidiums Aalen und der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall zu Festnahme nach Einbrüchen in Gaildorf

    Aalen (ots) - Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsidiums Aalen und der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall zu Festnahme nach Einbrüchen in Gaildorf Wie bereits in den vergangenen Wochen berichtet kam es in Gaildorf zu mehreren Einbrüchen unter anderem in Lokale und Vereinsheime. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren