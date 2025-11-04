Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Diebstähle

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit

Am Montagabend gegen 22 Uhr kam ein 18-jähriger Ford-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn der L1041, zwischen Kirchberg und Lobenhausen, ab und kollidierte anschließend mit mehreren Bäumen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro und das Fahrzeug musste Abgeschleppt werden.

Schrozberg: Diebstahl von zwei Fahrrädern

Im Fichtnerweg wurde zwischen Samstag und Montag aus einer Garage zwei Fahrräder, ein Gravel-Bike und ein Montainbike entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Personen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Braunsbach: Diebstahl von Kraftstoff

Auf dem Parkplatz der Kochertalbrücke Süd in Fahrtrichtung Nürnberg wurde zwischen Sonntag 22:00 Uhr und Montag 8:40 Uhr aus einem dort geparkten LKW mehrere hundert Liter Kraftstoff entwendet. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg unter der Rufnummer 07904 9426-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 88-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montag gegen 15:30 Uhr die Schenkenseestraße, als er an der Tüngentaler Straße eine 55-jährige Toyota-Lenkerin übersah und es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell