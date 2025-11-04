PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Diebstähle

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit

Am Montagabend gegen 22 Uhr kam ein 18-jähriger Ford-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn der L1041, zwischen Kirchberg und Lobenhausen, ab und kollidierte anschließend mit mehreren Bäumen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro und das Fahrzeug musste Abgeschleppt werden.

Schrozberg: Diebstahl von zwei Fahrrädern

Im Fichtnerweg wurde zwischen Samstag und Montag aus einer Garage zwei Fahrräder, ein Gravel-Bike und ein Montainbike entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Personen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Braunsbach: Diebstahl von Kraftstoff

Auf dem Parkplatz der Kochertalbrücke Süd in Fahrtrichtung Nürnberg wurde zwischen Sonntag 22:00 Uhr und Montag 8:40 Uhr aus einem dort geparkten LKW mehrere hundert Liter Kraftstoff entwendet. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg unter der Rufnummer 07904 9426-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 88-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montag gegen 15:30 Uhr die Schenkenseestraße, als er an der Tüngentaler Straße eine 55-jährige Toyota-Lenkerin übersah und es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 07:16

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Haustüre beschädigt - Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Waiblingen-Hohenacker: Versuchter Einbruch Am Montagabend in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:20 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Straße Immenhäldle einzubrechen. Die Einbrecher gelangten allerdings nicht ins Innere des Gebäudes, sodass nichts gestohlen wurde. Zeugen, die am Abend auffällige Personen gesehen oder ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:30

    POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Einbruch - Sachbeschädgiung

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung An der Sporthalle der Eichenrainschule in der Osterlängstraße wurden zwischen Freitag und Sonntag insgesamt drei Fensterscheiben eingeschlagen oder eingeworfen. Des Weiteren wurde die hölzerne Kellertüre im Rahmenbereich beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:09

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfall

    Aalen (ots) - Aalen/Dewangen: Diebstahl aus PKW Unbekannte entwendeten am Freitag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr im Lusthof aus einem dort geparkten PKW eine Geldbörse. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen. Neresheim/Elchingen: Gartenzaun beschädigt Beim Ausfahren aus einem Grundstück in den Ebnater Weg streifte am Freitag, gegen 18:30 Uhr, ein 37-jähriger Paketzusteller mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren