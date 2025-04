Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzungsdelikt auf Abiturfeier

Kröv (ots)

Anlässlich einer Abiturfeier eines Gymnasiums, welche in der Kröver Nacktarschhalle stattfand, kam es am Sonntag, den 30.03.2025, gegen 03:30 Uhr, zu einer Körperverletzung. Der Geschädigte befand sich auf den Treppenstufen zur Mosel hin, als eine sechsköpfige Personengruppe auf ihn zukam, ihn an Armen und Beinen packte und in die Mosel warf. Dabei verletzte sich der Geschädigte an den Armen und am Hals. Die Polizei Wittlich bittet Zeugen, welche Angaben zum Tathergang, insbesondere zur Identifizierung der Personen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

