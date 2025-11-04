Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Fußgänger von PKW erfasst - Diebstahl

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall

Eine 20-Jährige befuhr am Montag gegen 13:15 Uhr mit einem Jaguar die Siemensstraße. Auf Grund von Unaufmerksamkeit fuhr sie auf einen vor ihr stehenden Citroen, der von einer 48-Jährigen gelenkt wurde, auf. Die Citroen-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Ellwangen/Neunheim/Neunstadt: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 06:50 Uhr und 13:00 Uhr vermutlich beim Ausparken einen Daimler-Benz, der in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Bopfingen: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 03.11.2025, 18:30 Uhr, wurde ein Audi A3, der auf einem Hof eines Autohauses in der Aalener Straße abgestellt war, beschädigt. Unbekannte schlugen die Frontscheibe mit einem spitzen Gegenstand ein. Der Polizeiposten Bopfingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07362 9602-0

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW gestreift

Ein VW, der am Straßenrand der Gutenbergstraße geparkt war, wurde am Montag zwischen 8 Uhr und 17:15 Uhr vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd: Fußgänger von PKW erfasst

Am Montag um 19:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Lenker eines BMW die Ledergasse in Richtung Remsgalerie. Hierbei übersah der junge Fahrer einen 30-jährigen Fußgänger, der die Ledergasse überqueren wollte und erfasst diesen mit seinem PKW. Der 18-Jährige setzte zunächst seine Fahrt fort, kehrte jedoch kurz danach zur Unfallstelle zurück. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Waldstetten: Diebstahl aus PKW

Während ein 36-Jähriger am Mittwoch gegen 12:30 Uhr sich wenige Minuten in einer Bäckerei aufhielt, wurde aus seinem PKW, der in der Hauptstraße unverschlossen geparkt war, ein Laptop entwendet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07171 42454 beim Polizeiposten Waldstetten zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Zaun beschädigt

Vermutlich beim Rangieren beschädigte zwischen Freitagnach und Sonntagnacht ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Zaun auf einem Grundstück in der Straße Kiesmühle. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell