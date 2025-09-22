Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Güterzüge überfahren e-Scooter in Bad Bevensen - auch Bahnanlage wird beschädigt - Zeugen gesucht!

Bremen (ots)

Bad Bevensen, Bahnhof, 21.09.2025 / 2:56 Uhr

Unbekannte haben offenbar am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen E-Scooter im Bahnhof Bad Bevensen in die Bahngleise geworfen. Gleich mehrere Güterzüge überfuhren den E-Tretroller, wodurch dieser völlig zerstört wurde. Aber auch ein Kommunikationskabel der Bahnanlage wurde beschädigt. Um 02:56 Uhr habe die DB die erste automatisierte Störungsmeldung bezüglich des Kommunikationskabeln im Bahnhof Bad Bevensen erhalten. Aufgrund der Beschädigungen mussten für den Streckenabschnitt am Bahnhof Bad Bevensen Geschwindigkeitsbeschränkungen eingehalten werden und es entstanden bei fünf Zügen insgesamt 34 Minuten Verspätung.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnbetrieb und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall oder zu verdächtigen Personen machen können, sich bei der Bundespolizeiinspektion Bremen unter Tel.: 0421/16299-7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

