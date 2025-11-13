Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Baum der Martin-Luther-Kirchengemeinde Bad Salzdetfurth - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

In dem Tatzeitraum vom 07.11.2025, ca. 17:00 Uhr, bis zum 10.11.2025, ca. 09:00 Uhr, kam es auf dem Gelände der Martin-Luther-Kirchengemeinde Bad Salzdetfurth in der Martin-Luther-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Baum.

Nach bisherigen Erkenntnissen sägte ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten Werkzeug an dem tatbetroffenen Baum, wodurch dieser nicht unerheblich beschädigt wurde.

Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/901-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell