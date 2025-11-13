PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Baum der Martin-Luther-Kirchengemeinde Bad Salzdetfurth - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

In dem Tatzeitraum vom 07.11.2025, ca. 17:00 Uhr, bis zum 10.11.2025, ca. 09:00 Uhr, kam es auf dem Gelände der Martin-Luther-Kirchengemeinde Bad Salzdetfurth in der Martin-Luther-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Baum.

Nach bisherigen Erkenntnissen sägte ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten Werkzeug an dem tatbetroffenen Baum, wodurch dieser nicht unerheblich beschädigt wurde.

Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/901-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 13:21

    POL-HI: Streit wegen abgeschlepptem Auto eskaliert und mündet in Schlägerei

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein Streit zwischen zwei 39 und 45 Jahre alten Mitarbeitern eines Abschleppunternehmens und vier Angehörigen einer Familie im Alter zwischen 20 und 50 Jahren endete am Mittwochabend (12.11.2025) in der Oststadt gegen 21:00 Uhr in einer Schlägerei. Bisherigen Ermittlungen zufolge habe das Abschleppunternehmen den Auftrag erhalten, ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:59

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - (schü) Am Montag, den 10.11.2025, kam es im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Elze. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein- oder Ausparken im Heilswannenweg auf Höhe der Hausnummer 28 einen dort ordnungsgemäß, in einer Parkbucht abgestellten, Pkw der Marke BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 05:09

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Lamspringe

    Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (erb). In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vom 12. auf den 13. November 2025, kam es etwa zwischen 01:00 und 02:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Lebenshilfe-Einrichtung in der Straße "An der Pferdewiese" in 31195 Lamspringe. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchte sowohl Verwaltungs- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren