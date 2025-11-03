Polizei Hamburg

POL-HH: 251103-6. Zeugenaufruf nach mutmaßlich politisch motivierter Sachbeschädigung in Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.11.2025, 03:15 Uhr; Tatort: Hamburg-Othmarschen, Trenknerweg

Heute Morgen brannten mehrere Autos in Hamburg-Othmarschen zum Teil vollständig aus. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 7) hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hörten Anwohnende zunächst laute Knallgeräusche und sahen bereits Flammen aus einem Pkw schlagen. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten beim Eintreffen vier brennende Pkw in der Parkbucht fest. Dazu wurde ein weiteres Auto und ein Sichtschutzzaun durch die übergreifenden Flammen beschädigt.

Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Identifizierung möglicher tatverdächtiger Personen.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg sowie an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

