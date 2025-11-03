PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 251103-6. Zeugenaufruf nach mutmaßlich politisch motivierter Sachbeschädigung in Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.11.2025, 03:15 Uhr; Tatort: Hamburg-Othmarschen, Trenknerweg

Heute Morgen brannten mehrere Autos in Hamburg-Othmarschen zum Teil vollständig aus. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 7) hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hörten Anwohnende zunächst laute Knallgeräusche und sahen bereits Flammen aus einem Pkw schlagen. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten beim Eintreffen vier brennende Pkw in der Parkbucht fest. Dazu wurde ein weiteres Auto und ein Sichtschutzzaun durch die übergreifenden Flammen beschädigt.

Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Identifizierung möglicher tatverdächtiger Personen.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg sowie an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Mx.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 13:27

    POL-HH: 251103-3. Tataufklärung nach Raubdelikt in Hamburg-Hammerbrook

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 17.10.2025, 18:52 Uhr Tatort: Hamburg-Hammerbrook, Bankstraße Nachdem Mitte Oktober dieses Jahres ein Mann einen Raubüberfall auf einen Sicherheitsmitarbeiter eines Parkplatzes im Stadtteil Hammerbrook begangen hatte, konnte nun ein 20-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Zunächst wird auf unserer Ursprungsmeldung, zu finden ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 12:21

    POL-HH: 251103-1. Zeugenaufruf nach Raub auf Taxifahrer in Hamburg-Bramfeld

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 01.11.2025, 04:30 Uhr Tatort: Hamburg-Bramfeld, Barmwisch Am Samstagmorgen haben zwei bislang unbekannte Männer im Hamburger Stadtteil Bramfeld einen 42-jährigen Taxifahrer überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach den bisherigen Erkenntnissen des Raubdezernats der Region Nord (LKA 144) bestellten die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren