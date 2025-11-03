Polizei Hamburg

POL-HH: 251103-5. Zeugenaufruf nach versuchtem Geldautomatenaufbruch in Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.11.2025, 23:54 Uhr

Tatort: Hamburg-Othmarschen, Jürgen-Töpfer-Straße

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht versucht, einen Geldautomaten im Stadtteil Othmarschen aufzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zum Vorraum einer Einkaufspassage und strichen zunächst die dortigen Fensterscheiben von innen mit weißer Farbe. Anschließend versuchten die Täter, den Geldautomaten aufzubrechen, bevor sie ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zum Antreffen tatverdächtiger Personen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun vom örtlich zuständigen Einbruchsdezernat (LKA 122) fortgeführt werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Täterinnen beziehungsweise Tätern geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

