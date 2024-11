Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Schwerer Verkehrsunfall

Tecklenburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag (26.11.) gegen 13.00 Uhr auf der Wechter Straße gekommen.

Ein 30-jähriger Mann aus Hörstel fuhr auf der Wechter Straße aus Richtung Dörenthe kommend mit einem Volvo C 40. Als er auf Höhe der Harkenstraße war, fuhr von dort ein VW Touran in die Kreuzung, um die Wechter Straße zu überqueren und auf der Straße Im Bocketal weiter zu fahren. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrer des VW, ein 27-jähriger Mann aus Rheine und seine 27-jährige Beifahrerin aus Unna (Kreis Unna) wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rheinenser wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige aus Hörstel wurde leicht verletzt und ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Der Bereich an der Wechter Straße war für die Unfallaufnahme für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

