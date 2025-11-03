Polizei Hamburg

POL-HH: 251103-3. Tataufklärung nach Raubdelikt in Hamburg-Hammerbrook

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.10.2025, 18:52 Uhr

Tatort: Hamburg-Hammerbrook, Bankstraße

Nachdem Mitte Oktober dieses Jahres ein Mann einen Raubüberfall auf einen Sicherheitsmitarbeiter eines Parkplatzes im Stadtteil Hammerbrook begangen hatte, konnte nun ein 20-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Zunächst wird auf unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6140913 verwiesen.

Am vergangenen Donnerstagnachmittag erschien ein 20-jähriger Deutscher im Beisein seines Rechtsanwaltes am Polizeikommissariat 42 und machte den Polizeikräften gegenüber Einlassungen zum Überfall. Zuvor hatten intensiv geführte Ermittlungen des zuständigen Raubdezernats (LKA 164), insbesondere im Zusammenhang mit dem genutzten E-Scooter, zur Identifizierung des Tatverdächtigen beigetragen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen verblieb der Heranwachsende auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen des LKA 164 dauern weiter an.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell