POL-HI: Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BOCKENEM (erb). Am Donnerstag, 13.11.2025, zog die Polizei Bad Salzdetfurth in Bad Salzdetfurth und Bockenem zwei Autofahrer aus dem Verkehr, da sich bei ihnen der Verdacht einer verbotswidrigen Beeinflussung durch Drogen beziehungsweise Alkohol ergab.

Gegen 14:50 Uhr kontrollierte eine Funkstreife in der Horstfeldstraße in 31162 Bad Salzdetfurth einen 50-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Hildesheim. Der Mann zeigte deutliche psychische sowie körperliche Auffälligkeiten, die auf vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Zur gerichtsfesten Klärung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während der polizeilichen Maßnahmen versuchte der Betroffene, die Einsatzkräfte zu provozieren, und beleidigte einen Beamten. Gegen ihn wird daher nicht nur wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit, sondern auch wegen Beleidigung ermittelt.

Am späten Abend, kurz vor 23:00 Uhr, geriet zudem eine Autofahrerin in der Straße "Am Alten Friedhof" in 31167 Bockenem in den Fokus einer Polizeistreife. Im Rahmen der routinemäßigen Kontrolle wurde festgestellt, dass die 45-Jährige - ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis Hildesheim - zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 0,7 Promille. Aufgrund erheblicher Ausfallerscheinungen bestand der Anfangsverdacht einer strafbewehrten Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 StGB. Auch hier wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst.

In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

