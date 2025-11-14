PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschädigter zum Unfall gesucht

Hildesheim (ots)

Alfeld (ji) Am Donnerstag, 13.11.25,kam es zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr auf der Winzenburger Straße in Alfeld in Fahrtrichtung stadteinwärts zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrzeugführerin aus Alfeld beschädigte beim Vorbeifahren an mehreren am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen den linken Außenspiegel eines grauen Pkw. Das Fahrzeug war ungefähr in Höhe der Winzenburger Straße 20 abgestellt. Die Fahrzeugführerin setzte zunächst ihre Fahrt fort. Als sie zum Unfallort zurückkehrte, war der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort. Anschließend wurde der Unfall der Polizei mitgeteilt. Hinweise zum Unfall oder zu dem beschädigten Fahrzeug bitte an das Polizeikommissariat Alfeld, Tel. 05181/8073-0.

Rückfragen bitte an:

Schützenwiese 24
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

