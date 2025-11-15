Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der L 485 zwischen Sibbesse und Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld/ Sibbesse (neu) - 14.11.2025, um 17:20 Uhr, kam es auf der L 485 zwischen den Ortschaften Alfeld-Langenholzen und Sibbesse zu einem Verkehrsunfall.

Zu dieser Zeit befuhr eine 25-Jährige aus Hannover mit ihrem Audi A4 die Strecke in Richtung Sibbesse. In einer Kurve kam sie von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Telefonmasten, sowie mit Bäumen. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Sie gab an, dass sie zuvor im Kurvenbereich durch einen anderen Pkw geschnitten und dadurch abgedrängt worden sei.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegengenommen.

