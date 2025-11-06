Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten, Schwerer Verkehrsunfall auf der Brücke Hervester Straße (L 608)/ Halterner Straße (L 509)
Recklinghausen (ots)
Gegen 17:35 Uhr hat sich in Dorsten auf der Brücke Hervester Straße (L 608) / Halterner Straße (L 509) ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen ereignet. Die Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz, u.a. ein Rettungshubschrauber. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam ist im Einsatz. Die Polizei hat die Unfallstelle abgesperrt, Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diese weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Leitstelle
Jens Götzmann
Telefon: 02361/55-2979
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell