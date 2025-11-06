POL-RE: Dorsten, Schwerer Verkehrsunfall auf der Brücke Hervester Straße (L 608)/ Halterner Straße (L 509)

Recklinghausen (ots) - Nach einem Einbruch in eine Schule an der Straße "Mosskamp" bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Zeit von Mittwochnachmittag und heute Morgen brachen bislang unbekannte Täter in den Verwaltungstrakt einer Schule ein. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Unbekannten eine Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchsuchten sie das Lehrerzimmer und verschiedene ...

mehr