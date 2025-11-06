Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Vermisste wieder da - Rücknahme der Fahndung
Recklinghausen (ots)
Die seit dem 29.10.2025 vermisste 14-Jährige ist wieder da. Die Jugendliche kehrte eigenständig und wohlbehalten zurück. Die Fahndung hat sich hiermit erledigt. Daher bitten wir um Löschung des Fotos der Jugendlichen und danken an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.
