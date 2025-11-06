PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Vermisste wieder da - Rücknahme der Fahndung

POL-RE: Marl: Vermisste wieder da - Rücknahme der Fahndung
Recklinghausen (ots)

Die seit dem 29.10.2025 vermisste 14-Jährige ist wieder da. Die Jugendliche kehrte eigenständig und wohlbehalten zurück. Die Fahndung hat sich hiermit erledigt. Daher bitten wir um Löschung des Fotos der Jugendlichen und danken an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

