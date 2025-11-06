PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann nach Einbruch in Vereinsheim gestellt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei konnte in der vergangenen Nacht einen 36-Jährigen Mann aus Recklinghausen stellen. Er brach zuvor in ein Vereinsheim an der Karlstraße ein. Ein aufmerksamer Zeuge konnte gegen 23:30 Uhr über Video einen tatverdächtigen Mann beobachten, der die Tür des Vereinsheims aufbrach. Er informierte die Polizei. Polizeibeamten konnten den 36-Jährigen kurze Zeit später im Nahbereich stellen. Er hatte Diebesgut - unter anderem Getränkedosen und Leergut - dabei. In seiner Tasche befand sich auch mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Die Polizei stellte alle Beweismittel sicher. Der Recklinghäuser musste mit zur Polizeiwache.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

