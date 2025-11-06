Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Mann nach Einbruch in Vereinsheim gestellt
Recklinghausen (ots)
Die Polizei konnte in der vergangenen Nacht einen 36-Jährigen Mann aus Recklinghausen stellen. Er brach zuvor in ein Vereinsheim an der Karlstraße ein. Ein aufmerksamer Zeuge konnte gegen 23:30 Uhr über Video einen tatverdächtigen Mann beobachten, der die Tür des Vereinsheims aufbrach. Er informierte die Polizei. Polizeibeamten konnten den 36-Jährigen kurze Zeit später im Nahbereich stellen. Er hatte Diebesgut - unter anderem Getränkedosen und Leergut - dabei. In seiner Tasche befand sich auch mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Die Polizei stellte alle Beweismittel sicher. Der Recklinghäuser musste mit zur Polizeiwache.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell