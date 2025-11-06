Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein 39-Jähriger aus Castrop-Rauxel bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Der bislang unbekannte Jugendliche auf dem E-Scooter setzte seine Fahrt jedoch fort. Um 17:10 Uhr war der Castroper mit seinem E-Bike auf einem Schotterweg an der Klöcknerstraße unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein Jugendlicher auf einem E-Scooter entgegen. Es kam zu einer Kollision. Der 39-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Unbekannte fuhr davon.

Personenbeschreibung: 16-18 Jahre alt - ca.1,70 Meter - 1,80 Meter groß - schwarz gekleidet - schwarzer Schal und schwarze Kappe

Der Sachschaden an dem E-Bike wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Unter der Tel.: 0800 2361 111 nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell