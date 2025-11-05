Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/ Bottrop: Zeugen nach Einbruch und Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Dienstagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 16:30 Uhr -18:30 Uhr hebelten sie die Terassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchwühlten mehrere Zimmer im Obergeschoss und öffneten Schränke und Schubladen. Mit Bargeld und Schmuck konnten sie unerkannt flüchten. Das Haus steht an der Straße "Am Pastors Busch".

Gladbeck:

Nach einem Auto-Diebstahl bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine Videoüberwachung zeigt, wie drei bislang unbekannte Männer am frühen Mittwochmorgen (04:00 Uhr) eine Mercedes G-Klasse entwenden. Das schwarze Auto mit Recklinghäuser Kennzeichen stand in einer Einfahrt an der Gildenstraße. Die Unbekannten waren während der Tat maskiert.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell