Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Oer-Erkenschwick/Berlin: Jugendliche vermisst - Fahndung mit Foto
Recklinghausen (ots)
Seit Montag der laufenden Woche wird eine 16-Jährige aus Oer-Erkenschwick vermisst. Sie war am Nachmittag nach der Schule nicht nach Hause zurückgekehrt. Es liegen Hinweise vor, dass sich die 16-Jährige auch in Berlin aufhalten könnte. Ein Foto und eine Beschreibung der Jugendlichen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/185343
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
