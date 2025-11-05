PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick/Berlin: Jugendliche vermisst - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Seit Montag der laufenden Woche wird eine 16-Jährige aus Oer-Erkenschwick vermisst. Sie war am Nachmittag nach der Schule nicht nach Hause zurückgekehrt. Es liegen Hinweise vor, dass sich die 16-Jährige auch in Berlin aufhalten könnte. Ein Foto und eine Beschreibung der Jugendlichen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/185343

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

