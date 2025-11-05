Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mann schwer verletzt aufgefunden - mögliche Unfallzeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Am frühen Morgen (ca. 4:00 Uhr) wurde ein 48-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick mit schweren und teilweise lebensgefährlichen Verletzungen auf einem Firmengelände an der Straße Hübelkamp aufgefunden. Der Mann hatte zuvor sein Fahrrad auf das Firmengelände geschoben und erste Angaben dazu gemacht, dass es einen Zusammenstoß mit einem Kleinwagen gegeben habe. Es besteht die Möglichkeit, dass der Mann auf dem Weg zur Arbeit in einen Unfall verwickelt war. Zu dem Unfall müsste es dann vermutlich zwischen der Schultenstraße und Hübelkamp gekommen sein.
Der Mann wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert.
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
