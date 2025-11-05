Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zu schnelle Flucht - mutmaßlicher Autodieb wird geblitzt - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

In der Nacht vom 02. März auf den 03. März des laufenden Jahres entwendete ein unbekannte Mann einen Audi SQ5 im Stadtteil Marl Hamm. Im Fahrzeug lag außerdem eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten, Bargeld und Bankkarten.

Kurz nach der Tat wurde der Tatverdächtige mit dem entwendeten Auto geblitzt.

Ein entsprechendes Foto des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/185280

Wer kann Angaben zu dem Mann auf dem Foto machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell