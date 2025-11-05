PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Essen: Verfolgungsfahrt von Essen nach Gladbeck - Fahrer vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen wollten Polizeikräfte in Essen ein Fahrzeug kontrollieren. Der Fahrer hielt nicht an, er gab Gas und flüchtete bis nach Gladbeck. Hier endete die Flucht in einem Straßengraben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die komplette Pressemeldung des Polizeipräsidiums Essen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6151808

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

