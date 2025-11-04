Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: 17-Jährige wieder da
Recklinghausen (ots)
Die Fahndung nach einer 17-Jährigen aus Castrop-Rauxel, die seit Ende Oktober verschwunden ist, hat sich erledigt. Durch Hinweise konnte ihr Aufenthaltsort ermittelt werden. Wir bitten, vor allem das Foto der Jugendlichen wieder zu löschen und danken an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell