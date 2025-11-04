Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 17-Jährige wieder da

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Die Fahndung nach einer 17-Jährigen aus Castrop-Rauxel, die seit Ende Oktober verschwunden ist, hat sich erledigt. Durch Hinweise konnte ihr Aufenthaltsort ermittelt werden. Wir bitten, vor allem das Foto der Jugendlichen wieder zu löschen und danken an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell