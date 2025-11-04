Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch an der Ehlingstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag zwischen 18:40 Uhr und 19:15 Uhr Zugang zu einem Zweifamilienhaus. Nach ersten Ermittlungen versuchten die bislang unbekannten Täter ein Fenster der Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Als sie scheiterten, zersplitterten sie die Scheibe und gelangten so in das Objekt. Anschließend durchsuchten sie verschiedene Räume. Unter anderem mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie vermutlich über die Kellertür.

Am Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenmittelhaus am Scheffelweg ein. Die Einbrecher hebelten ein Küchenfenster auf der Gebäuderückseite auf und verschafften sich so Zugang zum Wohnhaus. Die Unbekannten öffneten Schränke und Schubladen. Ob sie Diebesgut mitnahmen, ist aktuell noch unklar. Der Einbruch passierte zwischen 08:10 Uhr und 19:30 Uhr.

Seit dem 25. Oktober sind die ersten Folgen unsere Podcasts "Blaulichtstimme - der Podcast der Polizei Recklinghausen" online und auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören. Morgen (05. Oktober) und Samstag (08.Oktober) erscheinen die vierte und die fünfte Folge. In dem Podcast erklären unsere Kolleginnen und Kollegen alles rund um das Thema Einbrüche und Einbruchsschutz.

Hier finden Sie unseren Podcast: https://blaulichtstimme.podigee.io/episodes

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell