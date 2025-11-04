Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Haltern am See: mutmaßlicher Betrüger gesucht - mit Foto
Recklinghausen (ots)
Bei der Suche nach einem mutmaßlichen Betrüger bittet die Polizei um Mithilfe. Der Mann gab sich als falscher Polizeibeamter aus und forderte eine Frau aus Haltern am See am Telefon auf, Geld auf ein Konto zu überweisen. Die Frau überwies am 20.03.25 das Geld auf ein Berliner Konto, im Glauben Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein. Eine Kamera nahm den Tatverdächtigen bei der Kontoeröffnung (online) auf. Das Foto und weitere Informationen finden Sie im Fahndungsportal unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/185210
Hinweise zur Identität werden durch die Kripo unter der Tel.: 0800 2361 111 aufgenommen.
