Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: mutmaßlicher Betrüger gesucht - Fotofahndung

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einem mutmaßlichen Betrüger bittet die Polizei um Mithilfe. Der Mann soll im Internet mit rechtswidrig erlangten Daten Schuhe bestellt und diese in einem Paketshop an der Horster Straße abgeholt haben. Eine Videoüberwachung hat den Tatverdächtigen aufgenommen. Die Fotos und weitere Informationen finden Sie im Fahndungsportal unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/185056

Hinweise zur Identität werden durch die Kripo unter der Tel.: 0800 2361 111 aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell