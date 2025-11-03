PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: mutmaßlicher Betrüger gesucht - Fotofahndung

  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einem mutmaßlichen Betrüger bittet die Polizei um Mithilfe. Der Mann soll im Internet mit rechtswidrig erlangten Daten Schuhe bestellt und diese in einem Paketshop an der Horster Straße abgeholt haben. Eine Videoüberwachung hat den Tatverdächtigen aufgenommen. Die Fotos und weitere Informationen finden Sie im Fahndungsportal unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/185056

Hinweise zur Identität werden durch die Kripo unter der Tel.: 0800 2361 111 aufgenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

