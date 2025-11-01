Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Marl: Vorläufige Bilanz Halloween

Recklinghausen (ots)

Eine weitestgehend friedliche Halloween-Nacht vermeldet die Polizei Recklinghausen. Nicht nur in Marl, in allen elf Städten im Verantwortungsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen konnten die Menschen gelassen die Nacht vor Allerheiligen feiern.

"Es freut mich, dass wir mit unseren Planungen Erfolg hatten. Im gesamten Vest und in Bottrop konnten die Menschen ohne größere Vorkommnisse Halloween feiern", so Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Insbesondere in Marl kontrollierten die Einsatzkräfte frühzeitig mit verstärkter Präsenz verdächtige Personen und Personengruppen am ZOB und im ganzen Stadtgebiet. Bei Einigen fanden sie Feuerwerkskörper und Böller. Insgesamt wurden 115 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Zwei Strafanzeigen und vier Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz folgten. Die Polizistinnen und Polizisten erteilten 36 Platzverweise. Auch in den anderen Städten wurde gemeldet, dass vereinzelt Feuerwerkskörper und Böller gezündet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell