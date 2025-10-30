Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/ Haltern am See: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Auf der Kastanienstraße kam es am Mittwoch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:30 Uhr Zugang zur Dachterrasse des Wohnhauses. Dort hebelten sie eine Terassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume. Mit Schmuck flüchteten sie vermutlich über ein Fenster im Erdgeschoss.

Haltern am See:

Zwischen Mittwochvormittag (11:30 Uhr) und Donnerstagmorgen (07:50 Uhr) hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Blumenstraße auf. Sie durchsuchten das Wohnhaus und öffneten mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

