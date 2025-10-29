Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Datteln/Recklinghausen: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise
Recklinghausen (ots)
Datteln:
Auf der Telemannstraße kam es am Dienstag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:15 Uhr zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten die Terassentür einer Erdgeschosswohnung auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten mit Goldschmuck und Uhren.
Recklinghausen:
Nach einem Einbruch auf der Hauerstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte versuchten zunächst ein Küchenfenster aufzuhebeln. Als sie scheiterten, beschädigten sie die Scheibe und gelangten so in das Objekt. In der Doppelhaushälfte wurden sämtliche Räume und auch der Keller durchsucht. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar. Der Einbruch passierte 18:20 Uhr bis 20:30 Uhr.
Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Kripo unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell