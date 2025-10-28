Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Sicherheitsvorkehrung verhindert Einbruch

Recklinghausen (ots)

Auf der Küferstraße ist heute Vormittag ein Einbruchsversuch gescheitert. Die Täter konnten nicht in den Bungalow eindringen, weil die Haustür durch einfache, aber wirkungsvolle Sicherungsmaßnahmen gesichert war.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter gegen kurz nach 10 Uhr die Haustür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte jedoch bereits im Ansatz. Offenbar waren die Täter dank Sicherheitsvorkehrungen nicht ins Haus gekommen. Zum einen war die Tür doppelt verschlossen, zum anderen wurde extra ein Sicherungsriegel aktiviert.

Weitere Tipps, wie Sie sich vor einem Einbruch schützen können, finden Sie auch auf unserer Internetseite unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell