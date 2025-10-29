Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Seniorin lässt falsche Handwerker in Wohnung

Recklinghausen (ots)

Eine ältere Dame aus Marl ist am Dienstag Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden. Gegen Mittag klingelten zwei bislang unbekannte Männer an der Wohnung der Frau auf der Breite Straße. Sie gaben sich als Handwerker bzw. Wasserwerker aus und erklärten, sie müssten die Wasserleitungen überprüfen. Während die Seniorin in der Küche das Wasser laufen ließ - wie von den Männern verlangt - nutzte offenbar mindestens einer der Täter die Gelegenheit, um die Wohnung nach Wertsachen zu durchsuchen. Nachdem die Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Frau den Diebstahl: Bargeld und ein Goldring waren verschwunden. Eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die am Dienstagmittag (gegen 13 Uhr) auf der Breite Straße in Marl verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten Trickdieben, die sich als Handwerker, Mitarbeitende von Versorgungsunternehmen oder Amtspersonen ausgeben. Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung - und überprüfen Sie immer, ob ein Auftrag tatsächlich besteht. Im Zweifel: Polizei anrufen!

Weitere Informationen haben wir auch auf unserer Internetseite zusammengefasst: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

