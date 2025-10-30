PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 15-Jährige wohlbehalten angetroffen

POL-RE: Dorsten: 15-Jährige wohlbehalten angetroffen
Recklinghausen (ots)

Die Fahndung nach einer Jugendlichen aus Rhade hat sich erledigt. Die 15-Jährige konnte gestern wohlbehalten in Weißenfels angetroffen werden. Wir bitten, vor allem das Foto der Jugendlichen wieder zu löschen und danken an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

