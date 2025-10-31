Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Sitzung des Polizeibeirats für den Bereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Die Mitglieder des Polizeibeirats, unter dem stellvertretendem Vorsitz von Franz-Josef Thorwesten, haben sich am Freitag, 24. Oktober zur letzten Sitzung dieser Kommunalwahlperiode im Polizeipräsidium Recklinghausen getroffen, um sich über die aktuellen Themen zu informieren.

Auf der Tagesordnung stand die Präsentation des Sachstandes der Liegenschaften und Einführung der Elektronischen Akte in Strafsachen.

Als ständiger Tagesordnungspunkt wurde kurz ein Sachstand zur Entwicklung der Clankriminalität im Bereich des PP Recklinghausen gegeben.

Mit den Kommunalwahlen in diesem Jahr wird sich zukünftig auch eine neue Besetzung des Kreistages ergeben. Einige Beiratsmitglieder werden daher nicht mehr für den neu zu konstituierenden Polizeibeirat zur Verfügung stehen können.

Auch in seiner Abwesenheit richtet Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen ihren besonderen Dank an Herrn Gunnemann, den Vorsitzenden des Polizeibeirats, für die wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Im Weiteren bedankt sich die Polizeipräsidentin bei den Beiratsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und überreicht Herrn Thorwesten, in seiner Eigenschaft als stellvertretendem Vorsitzenden, zur Verabschiedung den Coin des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Der Polizeibeirat ist gesetzlich festgeschrieben und ist das Bindeglied zwischen der Bevölkerung, kommunaler Selbstverwaltung und der Polizei. Seine Aufgabe ist, das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Bevölkerung, kommunaler Selbstverwaltung und Polizei zu fördern.

Die Mitglieder des Polizeibeirates werden für die Dauer einer Kommunalwahlperiode aus dem Kreistag Recklinghausen und dem Rat der Stadt Bottrop gewählt.

