PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Sitzung des Polizeibeirats für den Bereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Sitzung des Polizeibeirats für den Bereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Die Mitglieder des Polizeibeirats, unter dem stellvertretendem Vorsitz von Franz-Josef Thorwesten, haben sich am Freitag, 24. Oktober zur letzten Sitzung dieser Kommunalwahlperiode im Polizeipräsidium Recklinghausen getroffen, um sich über die aktuellen Themen zu informieren.

Auf der Tagesordnung stand die Präsentation des Sachstandes der Liegenschaften und Einführung der Elektronischen Akte in Strafsachen.

Als ständiger Tagesordnungspunkt wurde kurz ein Sachstand zur Entwicklung der Clankriminalität im Bereich des PP Recklinghausen gegeben.

Mit den Kommunalwahlen in diesem Jahr wird sich zukünftig auch eine neue Besetzung des Kreistages ergeben. Einige Beiratsmitglieder werden daher nicht mehr für den neu zu konstituierenden Polizeibeirat zur Verfügung stehen können.

Auch in seiner Abwesenheit richtet Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen ihren besonderen Dank an Herrn Gunnemann, den Vorsitzenden des Polizeibeirats, für die wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Im Weiteren bedankt sich die Polizeipräsidentin bei den Beiratsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und überreicht Herrn Thorwesten, in seiner Eigenschaft als stellvertretendem Vorsitzenden, zur Verabschiedung den Coin des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Der Polizeibeirat ist gesetzlich festgeschrieben und ist das Bindeglied zwischen der Bevölkerung, kommunaler Selbstverwaltung und der Polizei. Seine Aufgabe ist, das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Bevölkerung, kommunaler Selbstverwaltung und Polizei zu fördern.

Die Mitglieder des Polizeibeirates werden für die Dauer einer Kommunalwahlperiode aus dem Kreistag Recklinghausen und dem Rat der Stadt Bottrop gewählt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Telefon: 02361 55 1030 / 1031 / 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 14:11

    POL-RE: Gladbeck/ Haltern am See: Einbrüche in Einfamilienhäuser

    Recklinghausen (ots) - Gladbeck: Auf der Kastanienstraße kam es am Mittwoch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:30 Uhr Zugang zur Dachterrasse des Wohnhauses. Dort hebelten sie eine Terassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume. Mit Schmuck flüchteten sie vermutlich über ein Fenster im Erdgeschoss. ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 12:52

    POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop/Marl: Polizei bereitet sich auf Halloween vor

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei Recklinghausen bereitet sich intensiv auf die Halloween-Nacht vor. Insbesondere im vergangenen Jahr haben Randalierer teilweise vermummt und maskiert Einsatzkräfte gezielt angegriffen. Die Angriffe erfolgten hinterhältig und zielgerichtet aus dunklen Bereichen des angrenzenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren