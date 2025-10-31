Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch an der Franzstraße

Recklinghausen (ots)

Ein Anwohner der Franzstraße hat am Donnerstagabend mutmaßliche Einbrecher in die Flucht geschlagen. Als ein Mann aus Castrop gegen 22:15 Uhr das Zweifamilienhaus betrat, bemerkte er den Einbruch. Die bislang unbekannten Täter waren noch vor Ort, ergriffen aber sofort die Flucht. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Unbekannten kurz zuvor die Terassentür auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und nahmen unter anderem Bargeld und Schmuck mit. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell