POL-RE: Datteln: mutmaßlicher Einbrecher in U-Haft

Die Polizei konnte in der Nacht zu Samstag zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Ein Mann sitzt mittlerweile in U-Haft. Gegen 02:30 Uhr war eine aufmerksame Zeugin an der Bahnhofstraße unterwegs, als sie Scheibenklirren aus dem Garten eines Zweifamilienhauses hören konnte. Kurze Zeit später konnte sie drei Männer bei der Flucht beobachten. Sie informierte die Polizei über den mutmaßlichen Einbruch. Die Polizistinnen und Polizisten konnten im Nahbereich zwei Tatverdächtige stellen und festnehmen. Es handelt sich um zwei 34-jährige Männer aus Georgien. Der dritte und bislang unbekannte Tatverdächtige konnte flüchten. Nach ersten Ermittlungen hatten die Männer zuvor versucht, die Terassentür des Wohnhauses aufzuhebeln. Auch die Scheibe war gesplittert. Einer der Männer wurde am Sonntag dem Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen.

Hinweise zu dem dritten Tatverdächtigen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

