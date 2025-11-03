Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Datteln: mutmaßlicher Einbrecher in U-Haft
Recklinghausen (ots)
Die Polizei konnte in der Nacht zu Samstag zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Ein Mann sitzt mittlerweile in U-Haft. Gegen 02:30 Uhr war eine aufmerksame Zeugin an der Bahnhofstraße unterwegs, als sie Scheibenklirren aus dem Garten eines Zweifamilienhauses hören konnte. Kurze Zeit später konnte sie drei Männer bei der Flucht beobachten. Sie informierte die Polizei über den mutmaßlichen Einbruch. Die Polizistinnen und Polizisten konnten im Nahbereich zwei Tatverdächtige stellen und festnehmen. Es handelt sich um zwei 34-jährige Männer aus Georgien. Der dritte und bislang unbekannte Tatverdächtige konnte flüchten. Nach ersten Ermittlungen hatten die Männer zuvor versucht, die Terassentür des Wohnhauses aufzuhebeln. Auch die Scheibe war gesplittert. Einer der Männer wurde am Sonntag dem Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen.
Hinweise zu dem dritten Tatverdächtigen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell