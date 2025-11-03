Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Marl: Taxifahrer ausgeraubt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Drei bislang unbekannte Täter überfielen am frühen Samstagmorgen einen Taxifahrer. Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die helfen können, den Raub aufzuklären. Am Kärntner Platz in Haltern am See stiegen drei Männer in das Taxi eines 32-Jährigen Marlers ein. Der Taxifahrer fuhr die Unbekannten zum Ovelheider Weg nach Marl. Nachdem die Männer sich weigerten zu zahlen, kam es außerhalb des Autos zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei sollen die Unbekannten auch Messer vorgezeigt und die Geldbörse des Marlers gefordert haben. Nachdem der 32-Jährige seine Geldbörse übergab, ergriffen die Männer in Richtung Loemühlenweg die Flucht. Der Vorfall passierte gegen 04:00 Uhr.

Personenbeschreibung:

1. Person: schwarzer Kapuzenpullover, ca. 1,70 Meter, stabiler gebaut 2. Person: roter Kapuzenpullover, ca. 1,80 Meter groß, arabisches Ausweisdokument (Beifahrer) 3. Person: ca. 1,70 Meter

Der 32-Jährige wurde leicht verletzt.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

